وزير الاقتصاد: الماراثون يحمل إلى بيروت أجواءً من الفرح والحيوية تحتاجها المدينة

استضاف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مقرّ الوزارة، لقاء إطلاق حملة بيروت ماراثون ٢٠٢٦، بمشاركة رئيسة الجمعية مي الخليل وفريق عملها، وعدد من كبار ممثّلي القطاع الخاص.

وأكّد البساط أنّ” الماراثون يحمل إلى بيروت أجواءً من الفرح والحيوية تحتاجها المدينة، إلى جانب أثره الاقتصادي والسياحي، إذ يسهم استقطاب المشاركين والزوّار في تنشيط الحركة في الفنادق والمطاعم والأسواق".

وأشار إلى أن "السياحة الرياضية تمثّل مجالًا واعدًا يستطيع لبنان التميّز فيه، بفضل الكفاءات والخبرات اللبنانية في تنظيم أحداث تستقطب مشاركين من لبنان والخارج".

وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة ممثّلي القطاع الخاص لتعزيز التنسيق بين الوزارة والجمعية والقطاعات المعنية، حيث دعا البساط إلى" تعاون عملي لإنجاح الماراثون وتوسيع أثره الاقتصادي والسياحي".

وتضمّن اللقاء كلمة للخليل، تلتها عروض قدّمها فريق الجمعية تناولت برنامج نسخة هذا العام والتحضيرات الجارية لتنظيمها.