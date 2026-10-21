قائد الجيش بالنيابة يتفقّد عددًا من مراكز الجيش عند الحدود اللبنانية السورية

تفقَّدَ قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة الكتيبة 82 في ثكنة رياق، ومركز تلة الصليب، ومركزَين حدوديَّين في منطقة قوسايا - زحلة، واطّلع على الانتشار العملاني والمهمات المنفذة لمراقبة الحدود وضبطها.



كما حضر إيجازًا حول مهمات الكتيبة، والتقى الضباط والعسكريين، مشيدًا بتضحياتهم وإرادتهم الصلبة لأداء واجبهم.

وقال: "الوطن في أيدٍ أمينة بفضل صمود الجيش وعزيمته".