وزير العدل يتابع الحادثة التي وقعت في قاعة محكمة الجنايات

تواصل وزير العدل عادل نصار مع رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي ربيع الحسامي ومع المدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار بعد حصول الحادثة التي وقعت في قاعة محكمة الجنايات بعد انتهاء الجلسة المخصصة لاحد الملفات التي تنظر فيها المحكمة المذكورة للوقوف على ملابساتها.

ونوَّه بجهوزية تدخل القوى الأمنية وسرعتها والتي سيطرت على الوضع من دون أي تلكؤ وبالشجاعة المطلوبة.

ويهم الوزير نصار التنبيه بأن هذه الحادثة تظهر للعموم مدى إمكانية تعرّض القضاة للمخاطر خلال قيامهم بمهامهم وبالتالي ضرورة تأمين وزيادة القدرات المالية المخصصة لقطاع العدالة لتحصينه وتحسين ظروف عمله، وفق ما أكّد المكتب الاعلامي لوزير العدل.

وعليه يغتنم وزير العدل هذه الفرصة لتوجيه تحية لرئيس وأعضاء محكمة الجنايات في الشمال وللنيابة العامة وجميع قضاة لبنان الذين أثبتوا مرة أخرى الجدية في العمل وضبط النفس والقيام بمهامهم بالرغم من المخاطر والصعوبات.