"كهرباء لبنان" تقرّر قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها...

بيان صادر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان:



"قرّر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، في جلسته المنعقدة هذا المساء، قطع التغذية بالتيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، بما فيها مصالح المياه، التي تخلّفت عن تسديد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان رغم الإنذارات المتكررة الموجّهة إليها، باستثناء المستشفيات الحكومية، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.



وعليه، تُدعى الجهات المعنية إلى تسديد المستحقات المتوجبة عليها قبل الموعد المذكور، تفاديًا لقطع التغذية عنها.



ويُعتبر هذا البيان بمثابة كتاب تبليغ إلى جميع الجهات المعنية بهذا الإجراء".