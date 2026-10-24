رئيس الجمهورية: لا انماء من دون امن

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ "زيارته طرابلس هي تأكيد وجود الدولة الى جانبها والى جانب أهلها”.

وأعرب عن "التزامه العمل من اجل مستقبل افضل لها ولكل لبنان".



وشدد على أنّ "الانماء ليس منة من الدولة بل حق للمواطنين، وعلى ان الدولة التي نريدها هي التي تصل الى جميع أبنائها وتضمن لهم حقوقهم وتشكل لهم ضمانتهم".

وقال: "لا انماء من دون امن الذي هو حاجة الجميع، وهنا دور الأجهزة الأمنية والجيش"، مشددا على ان "زمن التهميش والاقصاء ولى".



ودعا الرئيس عون إلى "ابقاء القضاء فوق التجاذبات فلا يدين القاضي بريئا او يبرىء مجرمًا".