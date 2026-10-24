مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-10-2026

السابع والعشرون من هذا الشهر, موعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية, والثالث من تشرين الثاني, موعد الانتخابات النصفية الأميركية.

قبل الاثنين, سؤالٌ واحد يشغل الجميع.

هل تعود الحرب الأميركية الإسرائيلية الكبرى على إيران, ومتى؟

الإجابة عند الرئيس الأميركي دونالد ترامب, إلاّ أنَّ أرضيّة الحرب إنطلقت، وهذا ما نقلته صحيفة "وال ستريت جورنال " قائلة: الجنود يُعِدّون الذخيرة.

ليست المرّة الأولى التي يبلغ فيها التهديدُ هذا الحجم, أما قرار بَدء الضربة من عدمه, فعلى الارجح مرتبط بمدى قدرة إيران على تحمّل مزيد من الضغوط الاقتصادية, لا سيما بعد إغلاق باكستان والعراق طرقا ً برية معها, ما يُضيِّقُ الحصار الأميركي عليها أكثر فأكثر.

في انتظار قرار ترامب, يقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام هذا الواقع :

طلبَ الضربة الأميركية على إيران قبل الانتخابات, وحتى الآن لم تحصل, وكلُّ ما حصل عليه, دعْم ترامب العلني له.

دعم تحدث عنه مستشارو ترامب لصحيفة أكسيوس, فقالوا: قد يحتاج الرئيس لغير نتنياهو, فهو أيضاً يريد التقدم في ملفات خطة السلام لغزة, التوصلَ لاتفاقات بين إسرائيل ولبنان, وإسرائيل وسوريا, والاهم التوصلُ الى إتفاق سلام مع السعودية.

في المرحلة الضبابية هذه, تقول معلومات الـ LBCI إن هناك من سمَع تشددا أميركيا قاسيا حول لبنان, وتحديدا في ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر, وبأن أمام اللبنانيين أسابيعَ قليلة لاتخاذ قرار حاسم.

وفي هذه المرحلة بالذات, اختار رئيسُ الجمهورية جوزاف عون توجيه رسائل بالجملة الى اللبنانيين, من مدينة طرابلس المنسية.

أكد أن زمن الاقصاء ولّى, أنْ لا تدخل للسياسة في القضاء, أن لا خوفَ على السلم الأهلي, كما دعا للعمل على تجهيز مرفأي طرابلس وبيروت ليُكرَّسا على ممّر "آيمك " .