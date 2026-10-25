بلدية بيروت أقفلت مسلخًا في وطى المصيطبة لمخالفته الشروط الصحية والقانونية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، بأنّه بناءً على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، نفّذت مصلحة المسالخ في البلدية، عند الساعة الثالثة فجرًا، كشفًا ميدانيًا على أحد المسالخ في منطقة وطى المصيطبة، بمؤازرة من مكتب بيروت في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفوج حرس بيروت.

وأظهر الكشف أنّ مسلخ "مرعي"، الكائن في العقار رقم 2227 من منطقة المصيطبة العقارية، والعائد للسيد حسين حسن الحسن العبد الله، يعمل من دون ترخيص قانوني أو إشراف طبيب بيطري، ولا يستوفي الشروط الصحية وشروط النظافة والسلامة العامة، فضلًا عن ذبح المواشي وعرضها خلافًا للأصول والأنظمة المرعية الإجراء.

وبناءً على المخالفات المضبوطة، نُظّم محضر ضبط بحقّ المخالف، وأصدر المحافظ عبود القرار رقم 851/ب، القاضي بإقفال المسلخ وختمه بالشمع الأحمر، ونفّذت مصلحة المسالخ القرار بمؤازرة من فوج حرس بيروت.

وختم البيان بالتشديد على مواصلة الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقّ المخالفين، ولا سيما في ما يتعلق بالأنشطة التي تشكّل خطرًا على الصحة العامة وسلامة الغذاء، أو تنتهك شروط النظافة والسلامة العامة وتتعدّى على الأملاك العامة، تأكيدًا لالتزام البلدية تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحماية سلامة المواطنين، وضمان التقيد بالمعايير الصحية المعتمدة.