كميل شمعون من بعبدا: شدّدنا أمام الرئيس عون على الوحدة الوطنية ودعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذه الظروف

أعلن رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على رأس وفد من الحزب أن البحث تناول الأوضاع الراهنة في البلاد.



وشدّد شمعون على "أهمية الوحدة الوطنية في ظل الأزمة الراهنة، وضرورة دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذه الظروف"، داعياً إلى "التفكير في مستقبل لبنان والعمل على بناء الوطن المنشود".



كما شكر شمعون رئيس الجمهورية على مواساته وقيامه بواجب العزاء بوفاة الراحل دوري شمعون.