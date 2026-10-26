الجيش: تلف حوالى 180 دنماً من حشيشة الكيف في جباب الحمر ودهم منزل مطلوب في بريتال وبني صخر وتوقيف مطلوبين

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "عملت وحدة من الجيش على إتلاف حوالى 180 دنماً من حشيشة الكيف في منطقة جباب الحمر – الهرمل، وضبطت كمية كبيرة منها تقدر بحوالى 60 طناً.



كما دهمت وحدة من الجيش، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، منزل المطلوب (د.ص.) في منطقة بريتال – بعلبك وأوقفته لتشكيله عصابة خطف وسلب بقوة السلاح، واتجاره بالمخدرات. وضبطت داخل منزله قذيفة صاروخية وكمية من المخدرات.



وكذلك، أوقفت وحدات أخرى 25 شخصاً وفقًا لما يلي:



- دهم منازل مطلوبين في منطقة بني صخر - عكار وتوقيف المواطنين (ف.ح.) و(ا.ح.) و(ف.م.ح.) لقيامهم بأعمال التهريب. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية.



- توقيف ٢٢ سوريّاً في مناطق: رأس بعلبك وعرسال والشراونة – بعلبك ومشاريع القاع – الهرمل لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم من دون أوراق قانونية.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".