سلام عرض وعبد العزيز الصمد وعبد المسيح لمطالب إنمائية في الضنية والكورة واستقبل رئيسة جمعبة المقاصد

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية النائب عبد العزيز الصمد، وعرض معه اوضاع ومطالب منطقة الضنية الانمائية.



واستقبل سلام وفدا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة ديانا طبارة وتم عرض للأوضاع العامة وشؤون تتعلق بالجمعية.



والتقى الرئيس سلام النائب أديب عبد المسيح، وعر ض معه الأوضاع العامة ومطالب منطقة الكورة الانمائية والخدماتية .