السفير الهندي يؤكد أهمية مرفأ بيروت ودوره ضمن مسار IMEC

عقب زيارة نيودلهي وتوقيع مرفأَي بيروت وطرابلس الإعلان المشترك لنادي مرافئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، زار سفير الهند لدى لبنان محمد نور رحمن شيخ (Muhammad Noor Rahman Sheikh) مرفأ بيروت، حيث التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي. وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية مرفأ بيروت وموقعه في حركة التجارة والنقل البحري، وما يمتلكه من مقومات تعزز حضوره ضمن شبكة المرافئ والمسارات المرتبطة بالممر.

ورافق السفير في الزيارة كل من فيناي شانكار (Vinay Shankar)، السكرتير الثاني والقنصل والمسؤول عن الشؤون التجارية في سفارة الهند، وبي. جي. كريشنان (B.G. Krishnan)، قنصل الشؤون الاقتصادية والتجارية في القنصلية العامة للهند في دبي والمسؤول المعتمد لشؤون الجمارك الهندية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأسامة أبي المنى (Ousama Abi Almona)، المساعد التجاري في السفارة.

وعقب اللقاء، قام السفير والوفد المرافق بجولة ميدانية في المرفأ، اطلعوا خلالها على آليات العمل وقدراته التشغيلية واللوجستية، والإمكانات المتاحة لمواكبة متطلبات النقل والتجارة الإقليمية.