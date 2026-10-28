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وزير الخارجية: القرارات المتعلقة بحصر السلاح لا تأتي إرضاء لأي جهة بل تعبر عن خيار وطني

أخبار لبنان
2026-10-28 | 07:55
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وزير الخارجية: القرارات المتعلقة بحصر السلاح لا تأتي إرضاء لأي جهة بل تعبر عن خيار وطني
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وزير الخارجية: القرارات المتعلقة بحصر السلاح لا تأتي إرضاء لأي جهة بل تعبر عن خيار وطني

أطلع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدًا من الجمعية الوطنية الفرنسية المعني بشؤون مسيحيّي الشرق، على الجهود الديبلوماسية المبذولة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. 

 

وشدّد على "أهمية القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لحصر السلاح في يد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها".

 

وأكّد "أنّ هذه القرارات لا تأتي إرضاء لأي جهة، بل تعبر عن خيار وطني ببناء الدولة وتكريس حقها الحصري في امتلاك السلاح واحتكار قرار الحرب والسلم".

 

وتناول اللقاء أوضاع القرى المسيحية في الجنوب والتحديات التي تواجه أبناءها.

 

ودعا رجي إلى "دعم هذه القرى لتمكين أهلها من الصمود والبقاء في أرضهم"، واكد "أنّ استمرار حضورهم فيها ركيزة أساسية للحفاظ على التعددية والتنوّع اللذين يتميّز بهما لبنان".

 

وتطرق اللقاء إلى واقع المؤسسات التربوية المسيحية الفرنكوفونية في لبنان، وسبل مساندتها لمواصلة رسالتها التعليمية التي تشمل مختلف الطوائف".

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