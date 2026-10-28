سلام اعلن في افتتاح معرض الصناعة الوطنية برنامجاً وطنياً لتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات الصناعية وجذب الاستثمارات التكنولوجية

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام معرض "الصناعة الوطنية 2026" في نسخته الثانية الذي تنظمه جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتعاون مع وزارة الصناعة، معلنا "اطلاق برنامج وطني لتحفيز الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات اللبنانية التنافسية محلّ المستوردة، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، إلى جانب تشكيل آلية حكومية مشتركة لتعزيز الصادرات الصناعية ووضع برنامج لجذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية".وأكد سلام أن "الصادرات الصناعية اللبنانية، التي تقارب قيمتها 3 مليارات دولار سنوياً، تشكّل دليلاً على قدرة المنتج اللبناني على المنافسة في الأسواق الخارجية"، مشدداً على أن "النجاح في التصدير يجب أن يكون موضع تقدير".وشدد على أن "دعم الصناعة يشكّل مصلحة وطنية، وأن الحكومة تعتبر الصناعيين شركاء في إعادة البناء"، مؤكداً "العمل على وضع سياسات تشجّع تصنيع المنتجات التي يستوردها لبنان".ولفت سلام إلى أن "كلفة الطاقة تُعدّ من أثقل الأعباء التي تواجه الصناعيين"، مؤكداً أن "معالجتها تشكّل أولوية للحكومة التي تعمل بكل طاقتها على إيجاد حلول مستدامة لأزمة الطاقة".