أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محافظ بيروت يرفع الأختام عن المدخل الرئيسي لمطعم "ناديني" مع استمرار إقفال المطبخ بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية
أخبار لبنان
2026-10-28 | 14:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
محافظ بيروت يرفع الأختام عن المدخل الرئيسي لمطعم "ناديني" مع استمرار إقفال المطبخ بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية
أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قراراً بإقفال مطعم "ناديني"، بناءً على إخبار ورد من وزارة الصحة العامة، على خلفية تسجيل حالات تسمّم يُشتبه بارتباطها بتناول الطعام.
وأصدر المحافظ عبود قراراً بإقفال وختم مستودع "رهامكو" في منطقة الروشة شارع استراليا الذي كان يتولى توزيع اللحوم على عدد من المطاعم، بالشمع الاحمر في إطار الإجراءات المتخذة لمتابعة القضية والتحقّق من سلامة المواد الغذائية المتداولة.
بالتوازي، أصدر عبود قراراً برفع الأختام الموضوعة على البوابة الرئيسية للمطعم، ويأتي قرار رفع الأختام عن المدخل الرئيسي والصالة، مع الإبقاء على المطبخ مقفلاً، في إطار مراعاة مبدأ التناسب في اتخاذ التدابير الاحترازية، بحيث تقتصر القيود المفروضة على ما تقتضيه حماية الصحة العامة.
ويشدّد على أن هذا الإجراء لا يشكّل إذناً بإعادة فتح المطعم بل يهدف إلى السماح بالوصول إلى القسم غير المخصّص لتحضير الطعام، ضمن الشروط والرقابة المحدّدة في القرار، مع استمرار منع التشغيل إلى حين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.
وفي السياق، تمنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، على وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية عدم تداول اخباراً مغلوطة، والتأكد من الخبر قبل نشره او تداوله واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها في بلدية بيروت من خلال دائرة العلاقات العامة المصدر الرسمي الوحيد المخول نشر الأخبار والبيانات العائدة لبلدية بيروت.
أخبار لبنان
بيروت
الأختام
المدخل
الرئيسي
لمطعم
"ناديني"
استمرار
إقفال
المطبخ
بانتظار
نتائج
الفحوصات
المخبرية
التالي
الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة
مؤتمر لمنظمة الشباب التقدمي بعنوان "بناء الدولة وتعزيز الديمقراطية: رؤية شبابية اشتراكية من لبنان عابرة للمتوسط"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-07
"الطاقة": لا إستخدام لأي نفط قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية
أخبار لبنان
2026-08-07
"الطاقة": لا إستخدام لأي نفط قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية
0
أخبار لبنان
2026-10-02
وزارة الاقتصاد ترد على ملف شاحنات القمح في المصنع... بانتظار نتائج الفحوص المخبرية الاثنين
أخبار لبنان
2026-10-02
وزارة الاقتصاد ترد على ملف شاحنات القمح في المصنع... بانتظار نتائج الفحوص المخبرية الاثنين
0
أخبار لبنان
2026-10-06
عون: انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي" إنجاز مؤسسي مهم للبنان
أخبار لبنان
2026-10-06
عون: انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي" إنجاز مؤسسي مهم للبنان
0
آخر الأخبار
2026-10-06
مرفأ بيروت وقع إعلان "نادي موانئ IMEC" في نيودلهي
آخر الأخبار
2026-10-06
مرفأ بيروت وقع إعلان "نادي موانئ IMEC" في نيودلهي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
0
أخبار لبنان
16:50
وزراء "القوات" يقاطعون جلسة النفايات ويطالبون بإحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي
أخبار لبنان
16:50
وزراء "القوات" يقاطعون جلسة النفايات ويطالبون بإحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي
0
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-08-20
حين ترسم الألوان ملامح المدن... 8 مبانٍ حول العالم تحوّلت إلى تحف معمارية
منوعات
2026-08-20
حين ترسم الألوان ملامح المدن... 8 مبانٍ حول العالم تحوّلت إلى تحف معمارية
0
حال الطقس
2026-08-20
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2026-08-20
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
أخبار دولية
2026-08-25
نتانياهو يتهم إيران بـ"محاولة قتل" أحد ابنيه
أخبار دولية
2026-08-25
نتانياهو يتهم إيران بـ"محاولة قتل" أحد ابنيه
0
أخبار دولية
2026-09-29
نتنياهو: هناك "مؤشرات" على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات
أخبار دولية
2026-09-29
نتنياهو: هناك "مؤشرات" على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
0
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة
0
أخبار دولية
14:21
ترامب قال إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل... هذه التفاصيل
أخبار دولية
14:21
ترامب قال إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل... هذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
14:19
المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…
أمن وقضاء
14:19
المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…
0
أخبار دولية
14:15
"نتنياهو راجع أو مش راجع؟" هذه كل الإحتمالات بضوء النتائج النهائية...
أخبار دولية
14:15
"نتنياهو راجع أو مش راجع؟" هذه كل الإحتمالات بضوء النتائج النهائية...
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:02
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
14:02
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
2
حال الطقس
03:03
الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
03:03
الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
3
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
4
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
5
اسرار
00:56
أسرار الصحف 28-10-2026
اسرار
00:56
أسرار الصحف 28-10-2026
6
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
7
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
8
فنّ
06:11
إليسا بفيديو ترويجي ضخم لألبومها الـ14: "هذا العام أنا مَن سأعطيكم هدية" (فيديو)
فنّ
06:11
إليسا بفيديو ترويجي ضخم لألبومها الـ14: "هذا العام أنا مَن سأعطيكم هدية" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More