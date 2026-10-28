أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محافظ بيروت يرفع الأختام عن المدخل الرئيسي لمطعم "ناديني" مع استمرار إقفال المطبخ بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية

أخبار لبنان
2026-10-28 | 14:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محافظ بيروت يرفع الأختام عن المدخل الرئيسي لمطعم &quot;ناديني&quot; مع استمرار إقفال المطبخ بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
محافظ بيروت يرفع الأختام عن المدخل الرئيسي لمطعم "ناديني" مع استمرار إقفال المطبخ بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية

أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قراراً بإقفال مطعم "ناديني"، بناءً على إخبار ورد من وزارة الصحة العامة، على خلفية تسجيل حالات تسمّم يُشتبه بارتباطها بتناول الطعام.

وأصدر المحافظ عبود قراراً بإقفال وختم مستودع "رهامكو" في منطقة الروشة شارع استراليا الذي كان يتولى توزيع اللحوم على عدد من المطاعم، بالشمع الاحمر في إطار الإجراءات المتخذة لمتابعة القضية والتحقّق من سلامة المواد الغذائية المتداولة.

بالتوازي، أصدر عبود قراراً برفع الأختام الموضوعة على البوابة الرئيسية للمطعم، ويأتي قرار رفع الأختام عن المدخل الرئيسي والصالة، مع الإبقاء على المطبخ مقفلاً، في إطار مراعاة مبدأ التناسب في اتخاذ التدابير الاحترازية، بحيث تقتصر القيود المفروضة على ما تقتضيه حماية الصحة العامة.

ويشدّد على أن هذا الإجراء لا يشكّل إذناً بإعادة فتح المطعم  بل يهدف إلى السماح بالوصول إلى القسم غير المخصّص لتحضير الطعام، ضمن الشروط والرقابة المحدّدة في القرار، مع استمرار منع التشغيل إلى حين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.

وفي السياق، تمنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، على وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية عدم تداول اخباراً مغلوطة، والتأكد من الخبر قبل نشره او تداوله واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها في بلدية بيروت من خلال دائرة العلاقات العامة المصدر الرسمي الوحيد المخول نشر الأخبار والبيانات العائدة لبلدية بيروت.  

أخبار لبنان

بيروت

الأختام

المدخل

الرئيسي

لمطعم

"ناديني"

استمرار

إقفال

المطبخ

بانتظار

نتائج

الفحوصات

المخبرية

LBCI التالي
الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة
مؤتمر لمنظمة الشباب التقدمي بعنوان "بناء الدولة وتعزيز الديمقراطية: رؤية شبابية اشتراكية من لبنان عابرة للمتوسط"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

"الطاقة": لا إستخدام لأي نفط قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-02

وزارة الاقتصاد ترد على ملف شاحنات القمح في المصنع... بانتظار نتائج الفحوص المخبرية الاثنين

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-06

عون: انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي" إنجاز مؤسسي مهم للبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-06

مرفأ بيروت وقع إعلان "نادي موانئ IMEC" في نيودلهي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:06

الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك

LBCI
أخبار لبنان
16:50

وزراء "القوات" يقاطعون جلسة النفايات ويطالبون بإحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي

LBCI
أمن وقضاء
15:08

وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-08-20

حين ترسم الألوان ملامح المدن... 8 مبانٍ حول العالم تحوّلت إلى تحف معمارية

LBCI
حال الطقس
2026-08-20

الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2026-08-25

نتانياهو يتهم إيران بـ"محاولة قتل" أحد ابنيه

LBCI
أخبار دولية
2026-09-29

نتنياهو: هناك "مؤشرات" على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:06

الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك

LBCI
أمن وقضاء
15:08

وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة

LBCI
أخبار دولية
14:21

ترامب قال إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
14:19

المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…

LBCI
أخبار دولية
14:15

"نتنياهو راجع أو مش راجع؟" هذه كل الإحتمالات بضوء النتائج النهائية...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:02

مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:23

محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)

LBCI
حال الطقس
03:03

الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
03:12

غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!

LBCI
أخبار لبنان
12:50

رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع

LBCI
اسرار
00:56

أسرار الصحف 28-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:21

فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات

LBCI
أخبار دولية
01:48

نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية

LBCI
فنّ
06:11

إليسا بفيديو ترويجي ضخم لألبومها الـ14: "هذا العام أنا مَن سأعطيكم هدية" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More