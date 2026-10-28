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وزراء "القوات" يقاطعون جلسة النفايات ويطالبون بإحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي

أخبار لبنان
2026-10-28 | 16:50
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وزراء &quot;القوات&quot; يقاطعون جلسة النفايات ويطالبون بإحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي
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وزراء "القوات" يقاطعون جلسة النفايات ويطالبون بإحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي

أعلن الوزراء الممثّلون لـ"القوات اللبنانية" عدم مشاركتهم في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الخميس، والمخصّصة حصرًا لمناقشة ملف النفايات، اعتراضًا على عدم إدراج بند إحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي على جدول الأعمال.

وإذ يؤكّد الوزراء أهمية ملف النفايات وضرورة معالجته، فإنهم يستغربون تخصيص جلسة كاملة له، في مقابل تأجيل البتّ في ملف أمني بالغ الخطورة والإلحاح، في ظلّ الأوضاع الأمنية المتأزّمة التي تمرّ بها البلاد، وما يشكّله ملف المتفجّرات من تهديد مباشر للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

وإذ يعتبر الوزراء أنّ وزير العدل قد اتّخذ الخطوة الأولى المطلوبة بتقديمه اقتراح إحالة القضية إلى المجلس العدلي، فإنهم يدعون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى إدراج مشروع المرسوم على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب جلسة، وطرحه على التصويت من دون أي إبطاء.

وعليه، فإنّ عدم المشاركة في الجلسة يأتي رفضًا لتجاهل هذه الأولوية، وتمسّكًا بضرورة تحمّل الحكومة مسؤولياتها كاملةً في هذا الملف، فضلًا عن ملف الكهرباء الذي لا يقلّ أهمية عن ملف النفايات، والذي ينذر بمزيد من التقليص في ساعات التغذية الكهربائية ما لم تُتّخذ الإجراءات اللازمة لمعالجته سريعًا.

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