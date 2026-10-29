لجنة الإعلام والاتصالات اجتمعت بحضور الوزير الحاج ونقابة هيئة "اوجيرو": لإقتراح قانون معجل مكرر ببند وحيد لحفظ حقوق الموظفين

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات شارلي الحاج ووفد من نقابة هيئة "اوجيرو".



وقال الموسوي بعد الجلسة : "اليوم كان على جدول أعمال اللجنة بند وحيد، له علاقة بالإضراب الذي أعلنه موظفو هيئة "اوجيرو" ونحن في لجنة الإعلام والاتصالات وبوجود الوزير والنقيب إميلي نصار واعضاء مجلس الادارة وممثلين لكل هذا القطاع الحيوي، حصل نقاش معمق ومستفيض حول كل الاسباب التي أدت إلى هذا الإضراب ومناقشة الموضوع من جوانبه كافة. وتم التوصل إلى تسوية معينة لها علاقة بكيفية التعاطي مع هذا الموضوع بضمان حقوق الموظفين".



أضاف :"وهنا اريد ان أقول، لها علاقة بموقتات في لجنة الإعلام والاتصالات باغلب الكتل الموجودة ،أعلن باسم اللجنة كرئيس وكعضو في كتلة الوفاء للمقاومة وباسم زميلي عن كتلة التحرير والتنمية قبلان قبلان، نحن جميعا اعلنوها صراحة الدعم الكامل لحقوق الموظفين والعمال والمباركين والمستخدمين في هيئة "اوجيرو"، إضافة إلى العاملين في وزارة الاتصالات وشددنا على ضرورة اعطائهم حقوقهم كاملة إذا كانوا سيذهبون إلى "ليبانون تيليكوم" او شركة جديدة، كل الحقوق سوف تضمن في بند، ان نضمن في اقتراح قانون معجل مكرر بندا وحيدا لحفظ هذه الحقوق مع كل مترتباتها وكل البنود التي تضمن حقوق الموظفين".







واعلنت رئيسة نقابة موظفي هيئة "اوجيرو" إميلي نصار"ان الهاجس كان كيف سيتم الانتقال من "اوجيرو" إلى "ليبانون تيليكوم". واشارت الى ان تعليق الإضراب سيبت، بانتظار صياغة اقتراح القانون المعجل المكرر، حيث يجب ان تعدل المادة 49 من قانون الاتصالات حفاظا على حقوق جميع العاملين والموظفين في "أوجيرو".