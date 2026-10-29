رئيس هيئة الطيران المدني زار الرئيس عون... وهذا ما جرى بحثه

أطلع رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن محمد عزيز رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على مراحل تقدّم عمل الهيئة، ووضع مطار رفيق الحريري الدولي، والخطة الموضوعة لمباشرة الرحلات الجوية مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا، مشدّداً على إيلاء سلامة الطيران والتقيّد بالإجراءات وتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) الأولوية المطلقة.



كما أطلعه على مراحل تقدّم العمل في مطار رينيه معوض في القليعات.