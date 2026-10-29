الحجار استقبل شقير... وعرضٌ للإجراءات الأمنية لمكافحة كل ما من شأنه المساس بالأمن والاستقرار

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وتناول معه الملفات الأمنية والإدارية المرتبطة بعمل المديرية، في ضوء التطورات الراهنة.



وجرى عرض للإجراءات الأمنية لمكافحة كل ما من شأنه المساس بالأمن والاستقرار، والتدابير الوقائية والاستباقية المتخذة، إضافة إلى الشؤون الإدارية في المديرية والمهام التي تضطلع بها.