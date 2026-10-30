هاشم زار ناصر الدين وطالب بزيادة موازنة وزارة الصحة: لتستطيع تأمين متطلبات اللبنانيين وأبناء المناطق الجنوبية الحدودية

شدد عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم على ضرورة زيادة موازنة وزارة الصحة لتستطيع تأمين المتطلبات الصحية والطبية للبنانيين ولأبناء المناطق الجنوبية الحدودية خاصة والتي وضعها وزير الصحة في أولويات الوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المناطق الجنوبية الحدودية مع اسمرار العدوان الاسرائيلي.



وجاء ذلك خلال زيارة النائب هاشم وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، حيث أكد "ضرورة متابعة ملفات مستشفيات المناطق الجنوبية واهمية انهاء ملفاتها بشكل سريع لتقوم بواجباتها وذلك للتخفيف على ابناء القرى والبلدات الحدودية عبئ الانتقال لمسافات بعيدة للحصول على الخدمات الصحية".



وشكر هاشم الوزير ناصر الدين على "الجهود الذي يبذلها ومتابعته الدقيقة حتى للملفات والاحتياجات اليومية للمرضى، وهذا ما يطمئن لان الوزير في موضع الثقة المطلوب ليطمئن المواطن".



واعتبر "ان التفاهم مع الوزير لحل كل المسائل العالقة يتم معالجتها لتأتي النتائج في موضعها الصحيح كي لا يستمر البعض في طرح معالجات في غير مكانها ودون رؤية علمية لتؤتي ثمارها لمصلحة الناس بعيدا عن منطق المزايدات الارتجالية".