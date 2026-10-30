الجيش: تمديد مهلة تقديم طلبات التطوع بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة حتى 6 تشرين الثاني

أعلنت قيادة الجيش تمديد مهلة تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش (قوى: بر – جو – بحر) والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بطريقة المباراة، من بين العسكريين والمدنيين (ذكور فقط) حتى تاريخ 6 / 11 /2026 ضمنًا.



وذكّرت قيادة الجيش الراغبين بالتطوع بأن يتقدموا بطلباتهم شخصيًّا في الكلية الحربية – الفياضية خلال أوقات الدوام الرسمي من (الإثنين إلى الجمعة) من كل أسبوع من الساعة 8.00 لغاية الساعة 14.00.