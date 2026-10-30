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حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر
أخبار لبنان
2026-10-30 | 14:35
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حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر
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حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر
دشّن السفير القطري لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيسِ الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في عين وزين مديكال فيليدج في الشوف، جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي المقدّم هبة من دولة قطر عبر صندوقِ قطر للتنمية.
وفي كلمة له، أكد جنبلاط أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة لأنها تجسّد قيمة التضامن الإنساني والعربي، شاكرا دولة قطر والشيخ تميم بن حمد آل ثاني على اهتمامه بلبنان. كما شكر الحكومة القطرية والصندوق القطري للتنمية على مساهمتها في دعم هذا المشروع الحيوي.
من جهته، أكد السفير القطري التزام بلاده بمساندة الشعب اللبناني الشقيق ودعم القطاع الصحي، ومشيرا الى أن هذه الهبة تأتي لتؤكد التزام صندوق قطر للتنمية بدعم المشاريع الصحية والانسانية ولا سيما في ظل الظروف التي يمر بها لبنان.
أخبار لبنان
عين وزين مديكال فيليدج
تيمور جنبلاط
قطر
جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي
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