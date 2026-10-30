الجيش يوقف مطلوبًا بجرم الاتجار بالأسلحة في منطقة البحصاص- طرابلس، و139 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30 / 10 /2026 وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية، دهمت وحدة من الجيش منزل المواطن (م.ر.) في منطقة البحصاص- طرابلس، وأوقفته لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت وحدة أخرى عند الحدود اللبنانية السورية في الشمال 139 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.