جابر يشيد بالتنسيق بين الجمارك والأمن العام: التشكيلات الجمركية تأتي في سياق تفعيل العمل الجمركي وتعزيز الرقابة على المعابر

نوّه وزير المالية ياسين جابر بالتنسيق الفاعل بين إدارة الجمارك والمديرية العامة للأمن العام، الذي أثمر عن أكبر عملية ضبط مخدّرات في تاريخ مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة لحماية لبنان وسلامة المجتمع.



وأثنى جابر على جهود أفراد الضابطة الجمركية التي بذلوها في كشف أساليب الإخفاء والتمويه المعقّدة، وإحباط محاولة تمرير شحنة الكوكايين التي أُعدّت بطريقة احترافية لتفادي اكتشافها بواسطة أجهزة المسح "السكانر".



وأكد أنّ "التشكيلات الجمركية تأتي في سياق تفعيل العمل الجمركي وتعزيز الرقابة على المعابر البرية والبحرية والجوية، وتكثيف ملاحقة شبكات التهريب في الداخل"، مشدّداً على أنّ "مسؤولية الجمارك تشمل حماية صحة المواطنين وسلامتهم، وصون حقوق الخزينة والاقتصاد الوطني".



واعتبر أن "تعزيز فاعلية الجمارك والتكامل مع الأجهزة المعنية يسهمان في حماية سمعة لبنان في الخارج، وترسيخ الثقة بقدرته على ضبط منافذه ومكافحة التهريب والجريمة المنظّم".