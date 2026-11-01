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بري لـ"النهار" ردًا على سؤال حول مفاوضات أميركا - أيران المفتوحة: متشائم ومتفائل وعلى الحياد

أخبار لبنان
2026-11-01 | 14:51
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بري لـ&quot;النهار&quot; ردًا على سؤال حول مفاوضات أميركا - أيران المفتوحة: متشائم ومتفائل وعلى الحياد
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بري لـ"النهار" ردًا على سؤال حول مفاوضات أميركا - أيران المفتوحة: متشائم ومتفائل وعلى الحياد

نقلت صحيفة "النهار" عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليومين الاخيرين أنه لا يبدي "علامات ايجابية" تؤكد على شقّ العواصم المعنية مسارات يمكن ان تؤدي الى تحقيق تقدم او عدمه في الاتصالات الاميركية - الايرانية.

ورغم كل الاشارات السلبية، يبقى بري معولاً على ضرورة سلوك لغة الحوار بين الافرقاء في الخارج والداخل وهو ينطلق من مسلمة ان اي تقدم في مفاوضات واشنطن - طهران ستكون له ارتدادات ايجابية على مختلف بلدان العالم.

ويتوقف الرئيس بري عند الدور الديبلوماسي الذي تبذله الديبلوماسية القطرية في تقريب المسافات على خط أصحاب القرار عند الاميركيين والايرانيين مع ترقب الجميع لحصيلة نتائج الانتخابات الفرعية في الكونغرس.

ويرد على سؤال عن مفاوضات اميركا - ايران المفتوحة بالقول بأنه "متشائم ومتفائل وعلى الحياد".

ويترك الخيار لسائله الاستعانة بجواب واحد من الثلاثة التي قدمها ومن دون ان يقطع الخيوط الديبلوماسية المفتوحة بين الافرقاء.

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