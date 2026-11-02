إرجاء زيارة الحجار سوريا إلى موعد لاحق

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه بعد التواصل الذي تم بين وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ونظيره السوري أنس خطاب، أَبلغ الوزير خطاب الوزير الحجار تعذّر حضوره الاجتماع لأسباب خاصة طارئة. وعليه، قرر الوزير الحجار إرجاء توجهه إلى سوريا إلى موعد لاحق.



يُشار إلى أن الوفد التقني المكلّف من وزارة الداخلية والبلديات سيشارك ضمن الوفد الذي يرئسه نائب رئيس الحكومة طارق متري.

