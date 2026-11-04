شقير عرض على رئيس الجمهورية 12 نقطة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية

أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، عقب لقائه رئيس الجمهورية على رأس وفد من الهيئات الاقتصادية، أنه تم "عرض 12 نقطة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية".



وأوضح أن" أبرز المطالب تتمثل في وقف فرض ضرائب جديدة، ومعالجة ملف الضمان الاجتماعي، ومساعدة الشركات على الصمود والاستمرار في ظل الظروف الصعبة".



وأكد أن الحكومة "قادرة على تقديم المساعدة"، مشدداً على "ضرورة قيام الدولة بملاحقة الشركات والمؤسسات غير الشرعية".

وكشف شقير عن" لقاء قريب جداً مع رئيس الحكومة لمتابعة المطالب التي عرضتها الهيئات الاقتصادية".