الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون يبحث مع النائب هادي أبو الحسن في تعزيز الحوار الوطني ومشروع الطاقة الشمسية في المتن الأعلى

أخبار لبنان
2026-11-05 | 05:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون يبحث مع النائب هادي أبو الحسن في تعزيز الحوار الوطني ومشروع الطاقة الشمسية في المتن الأعلى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون يبحث مع النائب هادي أبو الحسن في تعزيز الحوار الوطني ومشروع الطاقة الشمسية في المتن الأعلى

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مكتبه في قصر بعبدا، أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي_أبو_الحسن، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.
 
وتناول اللقاء أهمية تعزيز الحوار والتلاقي بين مختلف المكونات اللبنانية، والعمل على إيجاد قواسم مشتركة تشكّل أرضية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة، وتحصين لبنان في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، وما قد تحمله من مخاطر وتداعيات، ولا سيما في ضوء احتمالات تجدّد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. كما جرى البحث في عدد من المشاريع الإنمائية، وفي مقدّمها استكمال التحضيرات لإطلاق مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة المتن الأعلى، بعد إنجاز الدراسة الفنية اللازمة، تمهيداً للانتقال إلى المراحل التنفيذية لهذا المشروع الحيوي، الذي من شأنه أن يشكّل رافعة إنمائية لقرى وبلدات المنطقة، ويساهم في تعزيز استقرارها وتلبية جانب من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

أخبار لبنان

النائب

الحسن

تعزيز

الحوار

الوطني

ومشروع

الطاقة

الشمسية

المتن

الأعلى

LBCI التالي
نقابة مصانع الأدوية اطلقت الحملة الوطنية للدواء اللبنانيّ
شقير يبحث مع تجمع الشركات اللبنانية تحديات المرحلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-10-08

الصدي يوقّع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-15

النائب هادي ابو الحسن: لا نريد بعد اليوم وصاية من أحد ونرفض أي دعوة لاعادة النظر بطبيعة النظام اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-15

النائب هادي ابو الحسن: لا مكان بعد اليوم للمساومة في حصر السلاح بيد الدولة وحدها ونطالب اصدقاء لبنان بدعم للجيش للقيام بالمهام الموكلة اليه

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-13

افرام: يجب استعمال الطاقة الشمسية بطريقة أذكى وأكثر كفاءة خصوصا خلال ساعات الظهيرة من خلال دمج الطاقة الشمسية مع المولدات الخاصة اذ يجب السماح بتغذية المولدات الحالية ظهرا بالطاقة الشمسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:45

الرئيس عون بحث مع حاكم مصرف لبنان في السياسة النقدية ومشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع والتحضيرات لاستعادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي

LBCI
أخبار لبنان
08:43

سلام يرأس اجتماع متابعة التعافي في الجنوب والبحث يتناول مشاريع إعادة الإعمار وحاجات البلدات الصامدة والدعم الإنساني والخدماتي

LBCI
أخبار لبنان
07:53

معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر​

LBCI
أمن وقضاء
07:15

محاولة دهس عناصر من الجيش في جرد بلدة عرسال أثناء عملية تهريب أشخاص إلى داخل الأراضي اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-11-03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
2026-03-24

الجيش الاسرائيلي: هاجمنا محطة بث تعمل برعاية حزب الله ومقرّات تابعة لوحدة قوة الرضوان في بيروت ومناطق إضافية في لبنان

LBCI
خبر عاجل
2026-04-19

نقيب المصورين الصحافيين علي علوش للـLBCI: أتابع مع وزير الإعلام كل المستجدات ولدينا اجتماع معه يوم الاثنين لوضع أسس حماية أنفسنا

LBCI
اقتصاد
10:04

115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والأجبان ضبطتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل وصولها الى المستهلك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

في اسرائيل تتجه الارقام الى استبعاد نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
06:53

نقابة مصانع الأدوية اطلقت الحملة الوطنية للدواء اللبنانيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:06

العمر: الإضراب أصبح واجبًا لما هناك من فارق تعليميّ بين الطلاب

LBCI
أخبار لبنان
03:54

جابر ممثّلًا رئيس الجمهورية في قمة البوسفور: الاستقرار يبدأ ببسط السيادة واستعادة الثقة

LBCI
أخبار دولية
13:43

ترامب: لم أكن لأفعل أي شيء يختلف عما فعلته في إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
10:59

بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)

LBCI
أمن وقضاء
10:26

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
11:15

العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه

LBCI
أخبار دولية
12:03

البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"

LBCI
أخبار لبنان
12:10

المستشار القانوني لمفتي بعلبك الهرمل ومحامي صليبا يردّان على تقرير الـLBCI

LBCI
منوعات
10:09

فتوى في بلد عربي تحرّم شراء وارتداء ملابس علامة رياضية عالمية... والسبب شعارها: إليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
01:08

منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان

LBCI
أخبار دولية
15:02

أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More