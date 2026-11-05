الرئيس عون يبحث مع النائب هادي أبو الحسن في تعزيز الحوار الوطني ومشروع الطاقة الشمسية في المتن الأعلى

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مكتبه في قصر بعبدا، أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي_أبو_الحسن، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز الحوار والتلاقي بين مختلف المكونات اللبنانية، والعمل على إيجاد قواسم مشتركة تشكّل أرضية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة، وتحصين لبنان في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، وما قد تحمله من مخاطر وتداعيات، ولا سيما في ضوء احتمالات تجدّد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. كما جرى البحث في عدد من المشاريع الإنمائية، وفي مقدّمها استكمال التحضيرات لإطلاق مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة المتن الأعلى، بعد إنجاز الدراسة الفنية اللازمة، تمهيداً للانتقال إلى المراحل التنفيذية لهذا المشروع الحيوي، الذي من شأنه أن يشكّل رافعة إنمائية لقرى وبلدات المنطقة، ويساهم في تعزيز استقرارها وتلبية جانب من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.