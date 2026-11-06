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بري يسعى إلى حوار بين عون وحزب الله تفادياً لصدام داخلي (الأخبار)

أخبار لبنان
2026-11-06 | 00:35
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بري يسعى إلى حوار بين عون وحزب الله تفادياً لصدام داخلي (الأخبار)
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بري يسعى إلى حوار بين عون وحزب الله تفادياً لصدام داخلي (الأخبار)

حذّر الرئيس نبيه بري من أن استمرار القطيعة بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وتصاعد التوتر مع كل حادثة، يُبقيان البلد «على حافة الانفجار الداخلي»، ودعا إلى تبريد الأجواء تفادياً لمواجهة غير ضرورية، في وقت تشهد فيه المنطقة متغيّرات كبرى ولا يزال جزء من لبنان تحت الاحتلال.

وكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ"الأخبار" أن بري ضغط على الرئيس جوزاف عون وحزب الله لاستئناف التواصل، لكن تشدّد الطرفين أجهض أي تقدّم. فالحزب رفع سقف شروطه وطالب الحكومة بالتراجع عن قرارات 2 آذار، فيما وصف عون المطلب بالتعجيزي. وواصل رئيس المجلس تدوير الزوايا لتذليل العقبات ومنع التصعيد.

وتجاوز بري هدف الحوار الثنائي إلى الدفع نحو حوار وطني يرعاه رئيس الجمهورية انسجاماً مع خطاب القسم، ويبحث حلولاً داخلية بدل انتظار الخارج، بدعم من النائب السابق وليد جنبلاط. لكن عون امتنع عن توجيه الدعوة حتى الآن.

وراهنت السلطة على الخيارات الأميركية من دون خطة داخلية بديلة، وسط خيبة في بعبدا من قدرة إدارة ترامب على الضغط لانسحاب إسرائيل، وتملّص رئيس الحكومة من مسؤولية «اتفاق الإطار». في المقابل، تعامل حزب الله مع قرارات 2 آذار كأنها ساقطة، وأبدى استعداداً أوسع للمواجهة بعد أزمة شاحنة ضهر البيدر.





 

أخبار لبنان

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