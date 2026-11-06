قوى الأمن: لا صحّة لهذه السّرقات في بيروت

نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن حصول عمليات سلب عدة في بيروت بتاريخ 5/11/2026.



ودعت المديرية في بلاغها وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتمنّت عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة.



