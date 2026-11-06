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عمار يهاجم بيان سفارات الدول الخمس ويتّهمها بالتدخّل في الشؤون اللبنانية وانتهاك السيادة
أخبار لبنان
2026-11-06 | 07:00
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عمار يهاجم بيان سفارات الدول الخمس ويتّهمها بالتدخّل في الشؤون اللبنانية وانتهاك السيادة
هاجم عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب علي عمار بيان سفارات الدول الخمس، واعتبره "قمة الإسفاف والوقاحة"، لما ينطوي عليه من "تجرؤ سافر على التدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية اللبنانية، من دون أي اعتبار لسيادة لبنان واستقلالية قضائه أو للأصول الدبلوماسية أو لكرامة الشعب اللبناني، وصولاً إلى التدخل في تقرير خياراته الوطنية وفرض توجهات سياسية عليه".
ورفض عمار، في بيان، استمرار السلطة اللبنانية في "التغاضي عن هذه التدخلات المتكررة والتعامل معها وكأنها أمر طبيعي"، معتبراً أنّ المسؤولية الوطنية والدستورية تفرض عليها "التحرك الجاد ووضع حدّ لهذه الانتهاكات التي تمسّ سيادة لبنان ومؤسساته، وتشكل إهانة لا يجوز السكوت عنها بحق اللبنانيين جميعاً".
ورأى أنّ الأجدى بهذه الدول "التي تدّعي زوراً أنها صديقة للبنان" أن تصدر بياناً يرفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ويدين الاعتداءات اليومية وجرائم القتل والتدمير والتهجير والانتهاك المتواصل للاتفاقات والقرارات الدولية.
ودعاها إلى إعلان دعمها حق الشعب اللبناني في الدفاع عن نفسه وأرضه بكل الوسائل المشروعة، والدعوة إلى الحوار والتفاهم الوطني، "بدلاً من المساهمة في تأجيج الانقسامات والدفاع عن أعدائهم".
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