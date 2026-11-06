الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حدّوتة حب : الشهر السابع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
مراقبو حماية المستهلك أعلنوا الاضراب الشامل والمفتوح بدءا من الاثنين الى حين تثبيتهم
أخبار لبنان
2026-11-06 | 09:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مراقبو حماية المستهلك أعلنوا الاضراب الشامل والمفتوح بدءا من الاثنين الى حين تثبيتهم
رفض مراقبو حماية المستهلك إسقاط حقهم في التثبيت أو تأجيل البت به مجدداً، وأعلنوا في بيان إضراباً شاملاً ومفتوحاً في جميع أقسام مديرية حماية المستهلك في بيروت والمحافظات، مع إقفال مراكز الكيل وتعليق العمل في مكاتب المديرية على المرافئ، اعتباراً من الاثنين 9 تشرين الثاني.
وأوضحوا أنهم دخلوا الإدارة العامة عبر مباريات مجلس الخدمة المدنية بصفة مراقبين مساعدين، على أساس وعد بتثبيتهم بعد ثلاث سنوات خبرة، فأمضوا نحو 17 عاماً من دون تسوية أوضاعهم الوظيفية، رغم حملهم شهادات دكتوراه وماجستير وإجازات في الهندسة والحقوق والفيزياء والتغذية.
وأكدوا أنهم مارسوا المهام نفسها التي يضطلع بها زملاؤهم المثبتون، وواصلوا عملهم الميداني خلال الحروب والأزمات الأمنية والاقتصادية وجائحة كورونا، بلا حوافز أو تعويضات إضافية.
ولفتوا إلى أن المادة المتعلقة بتسوية أوضاعهم أُدرجت في مشروع قانون حماية المستهلك، وأُقرّت في لجنة الاقتصاد الوطني واللجان النيابية المشتركة والهيئة العامة، قبل أن يعيد رئيس الجمهورية القانون، فجرى العمل على معالجة الملاحظات.
وشددوا على أن تحركهم دفاعي ولا يستهدف المواطنين، مطالبين بالتزام رسمي وجدول زمني معلن لإقرار النص، ورأوا أن من يُطلب منه السهر على سلامة الغذاء لا يجوز أن يبقى محروماً من الأمان الوظيفي.
أخبار لبنان
حماية
المستهلك
أعلنوا
الاضراب
الشامل
والمفتوح
الاثنين
تثبيتهم
التالي
وزير الثقافة: عدت إلى حرب ضروس لإعادة فكرة الدولة إلى الحياة السياسية
وزير الصحة: أطلقنا الحملة الوطنية لليقظة الدوائية وهذا ما يجب أن تعرفونه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-22
نقابة عمال أوجيرو تعلن الإضراب الشامل غداً وتحذّر من إضراب مفتوح في 27 تشرين الأول احتجاجا عل تجاهل مطالبها
أخبار لبنان
2026-10-22
نقابة عمال أوجيرو تعلن الإضراب الشامل غداً وتحذّر من إضراب مفتوح في 27 تشرين الأول احتجاجا عل تجاهل مطالبها
0
آخر الأخبار
2026-10-29
وزير الاقتصاد عقب جولة رقابية لمتابعة المخالفات لحماية حقوق المستهلك: مراقبو وزارة الاقتصاد يقومون بدوريات دائما وقمنا بـ20 ألف كشف ميداني منذ بداية السنة
آخر الأخبار
2026-10-29
وزير الاقتصاد عقب جولة رقابية لمتابعة المخالفات لحماية حقوق المستهلك: مراقبو وزارة الاقتصاد يقومون بدوريات دائما وقمنا بـ20 ألف كشف ميداني منذ بداية السنة
0
اقتصاد
2026-10-29
وزير الاقتصاد: حماية المستهلك بالنسبة الينا خط أحمر ومقدس
اقتصاد
2026-10-29
وزير الاقتصاد: حماية المستهلك بالنسبة الينا خط أحمر ومقدس
0
اقتصاد
2026-10-19
وزارة الاقتصاد وبلدية حاصبيا تنفّذان جولات رقابية مشتركة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك
اقتصاد
2026-10-19
وزارة الاقتصاد وبلدية حاصبيا تنفّذان جولات رقابية مشتركة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:19
جنبلاط يعرض المستجدات مع المفتي دريان ويُهديه مذكراته
أخبار لبنان
11:19
جنبلاط يعرض المستجدات مع المفتي دريان ويُهديه مذكراته
0
أمن وقضاء
10:41
بعد تنفيذ عمليّة سلب مبلغ 500 ألف دولار في بئر حسن... شعبة المعلومات توقف أحد المتورطَين وتستعيد قسمًا كبيرًا من المبلغ
أمن وقضاء
10:41
بعد تنفيذ عمليّة سلب مبلغ 500 ألف دولار في بئر حسن... شعبة المعلومات توقف أحد المتورطَين وتستعيد قسمًا كبيرًا من المبلغ
0
أخبار لبنان
09:58
المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في اليرزة
أخبار لبنان
09:58
المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في اليرزة
0
أخبار لبنان
09:49
الزين في رسالة إلى المجتمع الدولي: للأرض حقّ في التعافي… ولأهلها حقّ في العدالة
أخبار لبنان
09:49
الزين في رسالة إلى المجتمع الدولي: للأرض حقّ في التعافي… ولأهلها حقّ في العدالة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-15
لاكروا زار ثكنة بنوا بركات في صور وتفقد المقر العام لـ"اليونيفيل"
أخبار لبنان
2026-10-15
لاكروا زار ثكنة بنوا بركات في صور وتفقد المقر العام لـ"اليونيفيل"
0
منوعات
2026-01-06
بعد أسابيع من إطلاقه... اختفاء غامض لحساب نورث ويست على إنستغرام
منوعات
2026-01-06
بعد أسابيع من إطلاقه... اختفاء غامض لحساب نورث ويست على إنستغرام
0
آخر الأخبار
2026-07-07
وليد جنبلاط: اتفاق الاطار هو اتفاق احادي املته اسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية
آخر الأخبار
2026-07-07
وليد جنبلاط: اتفاق الاطار هو اتفاق احادي املته اسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية
0
أمن وقضاء
2026-09-23
إعادة فتح قلم نفوس جويا في مركزه الأساسي اعتباراً من غد الخميس
أمن وقضاء
2026-09-23
إعادة فتح قلم نفوس جويا في مركزه الأساسي اعتباراً من غد الخميس
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:59
الكبة الأرنبية والعثملية بالقشطة... طبقان لبنانيان من تحضير الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:59
الكبة الأرنبية والعثملية بالقشطة... طبقان لبنانيان من تحضير الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
08:02
طهران ترفض التعهّدات الأميركية وتطالب بخطوات عملية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن
أخبار دولية
08:02
طهران ترفض التعهّدات الأميركية وتطالب بخطوات عملية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن
0
أخبار لبنان
07:57
وزير الصحة: أطلقنا الحملة الوطنية لليقظة الدوائية وهذا ما يجب أن تعرفونه
أخبار لبنان
07:57
وزير الصحة: أطلقنا الحملة الوطنية لليقظة الدوائية وهذا ما يجب أن تعرفونه
0
أخبار لبنان
06:31
افتتاح مشروع لإعادة التحريج وإنشاء بحيرة جبلية لتجميع مياه الأمطار في راشيا بتمويل فرنسي
أخبار لبنان
06:31
افتتاح مشروع لإعادة التحريج وإنشاء بحيرة جبلية لتجميع مياه الأمطار في راشيا بتمويل فرنسي
0
أخبار دولية
06:28
ترامب يلوّح بخطوات إضافية تجاه إيران خلال أسبوعين ويتمسّك بمنعها من امتلاك سلاح نووي
أخبار دولية
06:28
ترامب يلوّح بخطوات إضافية تجاه إيران خلال أسبوعين ويتمسّك بمنعها من امتلاك سلاح نووي
0
أخبار لبنان
05:17
جابر من قمة البوسفور: تأخّر التمويل يفاقم الأزمات والعبرة بتحويل التعهّدات إلى مشاريع والإصلاحات إلى نتائج
أخبار لبنان
05:17
جابر من قمة البوسفور: تأخّر التمويل يفاقم الأزمات والعبرة بتحويل التعهّدات إلى مشاريع والإصلاحات إلى نتائج
0
أخبار لبنان
13:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
أخبار لبنان
13:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
0
أمن وقضاء
13:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
أمن وقضاء
13:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:18
تراجع سعر البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:18
تراجع سعر البنزين والمازوت...
2
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
3
حال الطقس
02:27
منخفض جوي يضرب لبنان حتى الأحد… أمطار رعدية وثلوج على ارتفاع 2200 متر
حال الطقس
02:27
منخفض جوي يضرب لبنان حتى الأحد… أمطار رعدية وثلوج على ارتفاع 2200 متر
4
منوعات
03:53
في فندق بالبرازيل... سقوط أم شابة من الطابق السابع أمام عيني شريكها: والفيديو يجتاح الإنترنت!
منوعات
03:53
في فندق بالبرازيل... سقوط أم شابة من الطابق السابع أمام عيني شريكها: والفيديو يجتاح الإنترنت!
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 06-11-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 06-11-2026
6
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More