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السفير البابوي من القليعة: إيمان الأهالي وصمودهم هو مثال يحتذى به

أخبار لبنان
2026-11-07 | 13:05
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السفير البابوي من القليعة: إيمان الأهالي وصمودهم هو مثال يحتذى به
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السفير البابوي من القليعة: إيمان الأهالي وصمودهم هو مثال يحتذى به

بعد دير ميماس، السفير البابوي المطران باولو بورجيا في محطته الثانية في بلدة القليعة، حيث أكد من كنيسة مار جرجس أن إيمان الأهالي وصمودهم هو مثال يحتذى به.

وكان للسفير البابوي لدى وصوله الى البلدة، استقبالا شعبيا، أُطلق خلاله الحمام تعبيرًا عن توق الاهالي إلى السلام.



أخبار لبنان

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