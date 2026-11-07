الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
البيان الختامي لمجلس رئاسة البطاركة والأساقفة الكاثوليك المنعقد في بكركي
أخبار لبنان
2026-11-07 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
البيان الختامي لمجلس رئاسة البطاركة والأساقفة الكاثوليك المنعقد في بكركي
عقد مجلس الرئاسة اجتماعه يوم السبت 7 تشرين الثاني 2026 في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس المجلس، وبمشاركة أصحاب الغبطة البطاركة الكلّيي الطوبى، مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك أنطاكية للسريان الكاثوليك، ويوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيّين الكاثوليك، وروفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك. وشارك في الاجتماع صاحب السيادة المطران ميشال عون، رئيس الهيئة التنفيذية، والأب جان يونس، الأمين العام.
تداول أصحاب الغبطة في شؤون الكنائس الكاثوليكية في لبنان. وتناولت المداولات البنود الآتية:
1- الدورة العادية التاسعة والخمسون
تابع المجلس التحضيرات للدورة التي ستُعقد في بكركي من 9 إلى 13 تشرين الثاني 2026، تحت عنوان " نحو كنيسة متجدّدة في زمن الأزمات".
2- النظام الداخلي والمسار السينودسي في لبنان
بحث المجلس التعديلات المقترحة على نظامه الداخلي تمهيدًا لعرضها في دورة استثنائية، وناقش مشروع النظام التنظيمي وخطة عمل اللجنة الأسقفية المكلّفة بمواكبة المرحلة السينودسية 2027-2028.
3- الأمانة العامة واللجان الأسقفية
بحث المجلس شؤون الأمانة العامة الإدارية والمالية وسبل دعم عمل اللجان الأسقفية.
4- المناولة الأولى
شدّد أصحاب الغبطة على أهمية الاحتفال بالمناولة الأولى في الرعايا، وفقًا لتعليمات السلطة الكنسية.
5- اللقاءات الكنسية الدولية
تابع المجلس التحضيرات للمشاركة في اليوم العالمي للشبيبة في سيول عام 2027.
6- نداء البلدات الحدودية
اطّلع المجلس على نداء رؤساء بلديات علما الشعب والقوزح ودبل ورميش وعين إبل بشأن الظروف القاسية التي يعيشها أهالي هذه البلدات.
8- صحة قداسة البابا
شكر أصحاب الغبطة الله على نجاح العملية الجراحية التي خضع لها قداسة البابا لاون الرابع عشر.
9- حرمة دور العبادة
شجب المجلس الاعتداءات على دور العبادة، ولا سيّما الاعتداء على كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمّود بمحافظة الكرك في الأردن، وسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.
10- المسار السينودسي في كنائس الشرق الأوسط
وانضمّ إلى الاجتماع الأب خليل علوان، الأمين العام لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، فعرض مرحلتَي مواكبة المسار السينودسي في كنائس الشرق الأوسط. كما قدّم مشروع انضمام هذه الكنائس إلى اتحادات المجالس الأسقفيّة في العالم الكاثوليكي، في إطار تعزيز التعاون بين الكنائس بروح السينودسيّة".
وفي الختام، جدّد البطاركة التزامهم بتعزيز التعاون بين الكنائس الكاثوليكية ومؤسساتها، خدمةً لرسالتها الروحية والإنسانية والوطنية.
أخبار لبنان
الختامي
لمجلس
رئاسة
البطاركة
والأساقفة
الكاثوليك
المنعقد
بكركي
التالي
رجي في لقاء مع الجالية اللبنانية في أوتاوا: لبنان ليس ملك حزب ولا طائفة ولا زعيم
قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-10
سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك ينهي اعماله بلقاء قداسة البابا
أخبار لبنان
2026-10-10
سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك ينهي اعماله بلقاء قداسة البابا
0
أخبار لبنان
2026-10-07
سينودوس الروم الكاثوليك يفتتح أعماله في روما
أخبار لبنان
2026-10-07
سينودوس الروم الكاثوليك يفتتح أعماله في روما
0
أخبار لبنان
2026-09-02
رابطة الروم الكاثوليك تحذر من انفجار اجتماعي
أخبار لبنان
2026-09-02
رابطة الروم الكاثوليك تحذر من انفجار اجتماعي
0
أخبار لبنان
2026-08-31
بطريركية الروم الكاثوليك تحذر من التعرض لرجال الدين
أخبار لبنان
2026-08-31
بطريركية الروم الكاثوليك تحذر من التعرض لرجال الدين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-08
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
أخبار لبنان
2026-02-08
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
0
أخبار لبنان
2026-07-14
الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر
أخبار لبنان
2026-07-14
الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر
0
أخبار لبنان
2026-11-03
الدائرة الصحية في بلدية طرابلس واصلت جولاتها التفتيشية في أبي سمراء :محاضر ضبط في حق المخالفين
أخبار لبنان
2026-11-03
الدائرة الصحية في بلدية طرابلس واصلت جولاتها التفتيشية في أبي سمراء :محاضر ضبط في حق المخالفين
0
آخر الأخبار
2026-10-22
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة اسرائيلية القت غالونات متفجرة على منازل في بني حيان
آخر الأخبار
2026-10-22
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة اسرائيلية القت غالونات متفجرة على منازل في بني حيان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التعاون العسكري السوري السعودي إلى أين؟ وهل دخلت دمشق فعلياً على خط الحرب ضد الحوثيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التعاون العسكري السوري السعودي إلى أين؟ وهل دخلت دمشق فعلياً على خط الحرب ضد الحوثيين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
غزة تغرق بالطوفان الطبيعي وتشرُّد عشرات الآلاف
تقارير نشرة الاخبار
13:22
غزة تغرق بالطوفان الطبيعي وتشرُّد عشرات الآلاف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عاد إلى دير ميماس ليرعى زيتونه... فاختطفه حاجز إسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عاد إلى دير ميماس ليرعى زيتونه... فاختطفه حاجز إسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تطور أميركي بارز في الحرب على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تطور أميركي بارز في الحرب على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دراجتك مقابل كيس مخدّرات… والحواجز وحدها لا تكفي
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دراجتك مقابل كيس مخدّرات… والحواجز وحدها لا تكفي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:39
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت
خبر عاجل
01:39
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت
2
علوم وتكنولوجيا
15:35
نهاية العالم في 13 تشرين الثاني 2026: الحقيقة الكاملة وراء أخطر تنبؤ ديموغرافي قبل 66 عاماً
علوم وتكنولوجيا
15:35
نهاية العالم في 13 تشرين الثاني 2026: الحقيقة الكاملة وراء أخطر تنبؤ ديموغرافي قبل 66 عاماً
3
أخبار دولية
08:38
مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية
أخبار دولية
08:38
مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية
4
أمن وقضاء
06:25
قوى الأمن تنفي مقتل شخص بإطلاق نار في سدّ البوشرية: الوفاة نتيجة صدمه من سيارة وتوقيف السائقة
أمن وقضاء
06:25
قوى الأمن تنفي مقتل شخص بإطلاق نار في سدّ البوشرية: الوفاة نتيجة صدمه من سيارة وتوقيف السائقة
5
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
6
أخبار لبنان
10:25
مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
أخبار لبنان
10:25
مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
7
حال الطقس
02:44
منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا
حال الطقس
02:44
منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا
8
أمن وقضاء
12:12
قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)
أمن وقضاء
12:12
قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More