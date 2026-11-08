الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
قبلان لرئيس الجمهورية: البلد أمام مأزق وجودي... ولا بدّ من منطق جديد لإنقاذه
أخبار لبنان
2026-11-08 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
قبلان لرئيس الجمهورية: البلد أمام مأزق وجودي... ولا بدّ من منطق جديد لإنقاذه
وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كتاباً مفتوحاً لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، جاء فيه: "فخامة الرئيس، البلد أمام مأزق وجودي وكارثة متراكمة، ولا بدّ من منطق جديد لإنقاذه وإعادة توظيف سياسي وطني وسيادي ما يلزم لتاريخه وعيشه وصيغته وشراكته الوطنية، واليوم إدارة الملفات الوطنية والسيادية تعاني بشدة من عقدة الأنانية والدهاليز الخارجية والتمزق المحلي والضغط الطائفي والنهش الداخلي وأبواق الفتنة الشعواء، ولذلك ما نحتاجه منطق استراتيجي حديث لإدارة تنفيذية قادرة على لمّ جمع اللبنانيين وتنفيذ صيغة توافق وشراكة وطنية للنهوض بقضايا البلد ومنع النزعة الطائفية والعقد المناطقية واللعبة الخارجية وما يلزم لتأكيد الوحدة الإنقاذية الشاملة للبنان، وهذه ضرورة وجود وقيام للبلد، لأن العالم يعيش في غابة دولية إقليمية مهووسة بالقرصنة التي تأكل الضعيف وتنهب الدول وتضرب صميم استقرارها وسيادتها، واليوم الفوضى العالمية تبتلع نفسها وتضرم النار في كل ميادينها وأقاليمها وسط ساحة منطقة تغلي بالكوارث، ومع هذا وذاك واقع الشرق الأوسط يتغيّر بسرعة وهنا تكمن الفرصة التاريخية، فلا باب أمامنا لتعزيز شروط سيادة لبنان وصموده وبقائه التاريخي إلا الوحدة الوطنية والشراكة الداخلية وفهم بعضنا البعض بعيداً عن الجزر السياسية والنزعات الطائفية والمشاريع الخارجية".
ورأى قبلان أن "القضية قضية بلد يريد أن يبقى عزيزاً بنفسه وشعبه، بعيداً عن لعبة الزواريب والفتن والأبواق المأجورة وموجات الضغط المتراكم الذي تقوده واشنطن ومن خلفها تل أبيب لضرب وحدة لبنان وتركيبته وتاريخه"، قائلا: "اللحظة للتصويب الرمزي على الفشل الصاخب للسياسات المعتمدة التي تخصّ الإدارة السياسية، ومنها اتفاق الإطار الذي خوّل الصهاينة تحويل المنطقة الجنوبية التي يحتلونها إلى ساحة دمار وإبادة ممنهجة تطال الطائفة الشيعية وبلداتها ومدنها بعينها، وهنا يكمن المأزق، لأنّ سياسات السلطة تعيش هذه العقدة ويجب عليها الخروج منها، ومعادلة الضغوط العمياء لا تفيد، والإغلاق السياسي يغلق البلد كله، وما نريده حفظ لبنان وصيغته الوطنية السيادية، وبهذا المجال لا يمكن أن تتوقّع السلطة اللبنانية من واشنطن وتل أبيب وبقية مَن يغوص بكواليس واشنطن إلا هذه الحقيقة المرة".
وأضاف: "اليوم البلد مشلول ومفتوح على الفشل العامودي والإستنزاف الفظيع والفقر المتمادي والكارتيلات المهووسة بضرب بنيته البقائيّة فضلاً عن تسونامي الفراغ الإجتماعي وأبواق الفتنة والأوكار التي تطبخ مشاريع تمزيق لبنان من الداخل وسط سياسات مجنونة تطال الطائفة الشيعية وبنيتها ووجودها، وهذا أمر لن يغيّر بواقعنا شيئاً سوى الإضرار ببنية لبنان الصلبة، والطائفة الشيعية أكبر من أن يخنقها أو يستضعفها أحد، ولا همّ لها إلا لبنان بصيغته الإسلامية المسيحية وشراكته الميثاقية وسيادته الوطنية، وستدافع عن لبنان وسيادته وعيشه المشترك وصيغته التاريخية بكل ما أُوتيت من قوة وطنية، وما قدمته الطائفة الشيعية لهذا البلد لم يقدّمه أحد لبلده بهذا العالم، وقدرتها على البقاء والفعالية أكبر ممّا يتصوّره أحد في هذا العالم، وهي مع ذلك طائفة وطنية عصامية مقاومة حملت تضحيات لبنان منذ اليوم الأول لنشأة الكيان الصهيوني وما زالت تحمل أعقد وأخطر التضحيات الوجودية للبنان، وستبقى كذلك ما دام لبنان يحتاج إلى من يدفع الأثمان الوطنية لحماية وجوده وسيادته وعيشه المشترك وقدرته على البقاء وهي الأم الحاضنة للجيش والمقاومة ومشروع الدولة والعيش المشترك وستبقى كذلك ما بقيت سيادة لبنان ومصالحه الوطنية تحتاجها، واللحظة لإطلاق صرخة وطنية للمّ الشمل اللبناني، ومنع التمزيق السياسي، ومحاربة أبواق العداوة الداخلية، وسدّ باب الفتنة الخارجية، وأي مقاربة واقعية وسيادية لحقيقة الضرورات الوطنية ستكون الطائفة الشيعية في قلبها، إلا أنها لن ترضى بأي مقاربة بعيدة عن واقع لبنان الوطني والسيادي، والقائد الوطني قائد يبادر ويجمع ويرفض التمييز والإستسلام، ولا يقبل لبلده أن يتمزّق، بل يحارب العالم كله من أجل سيادة وطنه لبنان وكرامة شعبه أجمع".
أخبار لبنان
أحمد قبلان
جوزاف عون
لبنان
التالي
تيمور جنبلاط يترأس اجتماعات قيادة "التقدمي": أيّدنا ولا نزال التفاوض الهادف إلى تحرير الأرض
فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر شيئاً في مواقف المقاومة وحساباتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-16
قبلان: الرئيس عون وضع البلد أمام خيارات تتعارض مع التكوين والوحدة الوطنية وهو مطالب بالخروج منها
أخبار لبنان
2026-08-16
قبلان: الرئيس عون وضع البلد أمام خيارات تتعارض مع التكوين والوحدة الوطنية وهو مطالب بالخروج منها
0
أخبار لبنان
2026-09-27
قبلان لرئيس الجمهورية: لا تجعل لبنان يأكل نفسه
أخبار لبنان
2026-09-27
قبلان لرئيس الجمهورية: لا تجعل لبنان يأكل نفسه
0
أخبار لبنان
2026-10-09
المفتي قبلان "لمن يهمه الأمر": لبنان يريد سلطة تنفيذية لديها أهلية الإنقاذ الوطني
أخبار لبنان
2026-10-09
المفتي قبلان "لمن يهمه الأمر": لبنان يريد سلطة تنفيذية لديها أهلية الإنقاذ الوطني
0
أخبار لبنان
2026-08-24
المفتي قبلان استقبل وفد "اللقاء الوطني" الجبري : الوضع الراهن يستدعي جهودا جبارة لإنقاذ لبنان
أخبار لبنان
2026-08-24
المفتي قبلان استقبل وفد "اللقاء الوطني" الجبري : الوضع الراهن يستدعي جهودا جبارة لإنقاذ لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:10
البساط في العراق... تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية يتصدّر المباحثات
اقتصاد
07:10
البساط في العراق... تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية يتصدّر المباحثات
0
أخبار لبنان
06:43
حسين الحاج حسن: بيان السفارات الخمس يشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان وتجاوزاً لسيادته
أخبار لبنان
06:43
حسين الحاج حسن: بيان السفارات الخمس يشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان وتجاوزاً لسيادته
0
أخبار لبنان
06:27
تيمور جنبلاط يترأس اجتماعات قيادة "التقدمي": أيّدنا ولا نزال التفاوض الهادف إلى تحرير الأرض
أخبار لبنان
06:27
تيمور جنبلاط يترأس اجتماعات قيادة "التقدمي": أيّدنا ولا نزال التفاوض الهادف إلى تحرير الأرض
0
أخبار لبنان
05:58
فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر شيئاً في مواقف المقاومة وحساباتها
أخبار لبنان
05:58
فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر شيئاً في مواقف المقاومة وحساباتها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2026-10-15
مصادر “الديار”: السفير عيسى طرح ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع اسرائيل
صحف اليوم
2026-10-15
مصادر “الديار”: السفير عيسى طرح ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع اسرائيل
0
آخر الأخبار
2026-05-14
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل وجريحان في ٣ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-05-14
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل وجريحان في ٣ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار لبنان
2026-10-18
نواب من بعلبك الهرمل يطالبون الدولة بخطة طوارئ لدعم 25 ألف لبناني مهجّر من سوريا وحفظ ممتلكاتهم
أخبار لبنان
2026-10-18
نواب من بعلبك الهرمل يطالبون الدولة بخطة طوارئ لدعم 25 ألف لبناني مهجّر من سوريا وحفظ ممتلكاتهم
0
أخبار لبنان
2026-07-02
وزارة الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين نازحين وغير نازحين من دون أي تمييز
أخبار لبنان
2026-07-02
وزارة الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين نازحين وغير نازحين من دون أي تمييز
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:10
البساط في العراق... تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية يتصدّر المباحثات
اقتصاد
07:10
البساط في العراق... تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية يتصدّر المباحثات
0
أخبار دولية
06:49
ترامب يعرض على رئيس بطولة فنون قتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض
أخبار دولية
06:49
ترامب يعرض على رئيس بطولة فنون قتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض
0
أخبار لبنان
05:58
فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر شيئاً في مواقف المقاومة وحساباتها
أخبار لبنان
05:58
فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر شيئاً في مواقف المقاومة وحساباتها
0
أخبار دولية
05:29
الحرس الثوري: خطة الولايات المتحدة الجديدة لخنق اقتصاد إيران "تلاعب بالألفاظ"
أخبار دولية
05:29
الحرس الثوري: خطة الولايات المتحدة الجديدة لخنق اقتصاد إيران "تلاعب بالألفاظ"
0
أخبار لبنان
04:59
الراعي: لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة
أخبار لبنان
04:59
الراعي: لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة
0
أخبار دولية
00:32
البابا لاون يدعو إلى حماية الأطفال من العنف خلال جولة له في أفقر أحياء عاصمة أوروغواي
أخبار دولية
00:32
البابا لاون يدعو إلى حماية الأطفال من العنف خلال جولة له في أفقر أحياء عاصمة أوروغواي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:14
من CON-TECH… طرابلس نحو مدينة المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
15:14
من CON-TECH… طرابلس نحو مدينة المستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:38
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها
أمن وقضاء
05:38
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها
2
أخبار دولية
02:10
شهود لفرانس برس: استهداف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض وتضرر مبنى لأرامكو في هجوم الحوثيين
أخبار دولية
02:10
شهود لفرانس برس: استهداف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض وتضرر مبنى لأرامكو في هجوم الحوثيين
3
أخبار دولية
08:38
مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية
أخبار دولية
08:38
مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية
4
حال الطقس
03:59
منخفض جوي معتاد وبارد يؤثر على لبنان... وعودة الاستقرار مساءً
حال الطقس
03:59
منخفض جوي معتاد وبارد يؤثر على لبنان... وعودة الاستقرار مساءً
5
أخبار لبنان
10:25
مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
أخبار لبنان
10:25
مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
6
أمن وقضاء
12:12
قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)
أمن وقضاء
12:12
قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)
7
أخبار لبنان
12:07
إعلان تحالف كتائبي- قواتي في إنتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
أخبار لبنان
12:07
إعلان تحالف كتائبي- قواتي في إنتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
8
موضة وجمال
14:07
على أنغام هبة طوجي… بيرلا حرب تنطلق لتمثيل لبنان في ملكة جمال الكون (صور)
موضة وجمال
14:07
على أنغام هبة طوجي… بيرلا حرب تنطلق لتمثيل لبنان في ملكة جمال الكون (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More