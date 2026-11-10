الرئيس عون بحث مع قائد الجيش في الأوضاع الأمينة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع الامنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الامن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.



‏ونوه الرئيس عون بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الامن الداخلي في تنفيذ الاجراءات الامنية في بيروت في اطار تعزيز الامن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.