نديم الجميل حذر من إنقلاب مقنع

رأى النائب نديم الجميل في تصريح أنّ "كلام قائد الجيش قبل يومين، وما تبعه من بيان لوزير الدفاع، يشكّلان تجاوزًا خطيرًا لصلاحيات السلطة السياسية ورئيس الجمهورية، ومحاولةً لفرض أمر واقع والانقلاب على القرار السياسي بالقوة".



وقال: "على السلطة السياسية، التي رفعت شعارات استعادة قرار الدولة وحظر جميع الميليشيات، أن تضع حدا لهذه المهزلة، وأن تؤكد بوضوح أن لا أحد فوق المؤسسات الدستورية، ولا أحد يملك حق مصادرة قرار الدولة أو تجاوز قراراتها، ولو اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات صارمة تعيد الثقة بقراراتها وهيبتها أمام الداخل والخارج".



وأضاف: "أخشى أن نكون أمام احتلالين: أحدهما واضح الأجندة وتقوده الميليشيا، والآخر انقلاب مقنّع على السلطة السياسية وقراراتها، لخدمة الميليشيات".