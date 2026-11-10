القائم بالأعمال السوري وجّه دعوة إلى البطريرك الراعي لزيارة سوريا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، يرافقه مدير مكتبه أحمد خليل.



وخلال اللقاء، تم عرض العلاقات اللبنانية – السورية والتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، إلى جانب عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.



وأكد الهزاع "حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون بين المؤسسات الرسمية في الدولتين"، مشيرا إلى أن "الاتصالات واللقاءات التي أجرتها الديبلوماسية السورية مع المسؤولين اللبنانيين تندرج في إطار تصحيح مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، بعيدا من ممارسات المرحلة السابقة".



وتناول اللقاء الأوضاع الداخلية في سوريا والجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية، فضلًا عن خطط النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات.



كما تم البحث في ملف النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم، وضبط الحدود المشتركة ومكافحة التهريب، والتعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري.



من جهته، شدّد الراعي على "أهمية إقامة علاقات طبيعية وسليمة بين لبنان وسوريا، ترتكز على احترام سيادة كل من البلدين واستقلاله، وعلى التعاون المؤسساتي الذي يخدم مصلحة الشعبين".



وأكد "أهمية المحافظة على الاستقرار وتعزيز الثقة المتبادلة، بما يتيح تجاوز تداعيات الماضي والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية".



وتطرّق البحث أيضا إلى الحضور المسيحي في سوريا، حيث أكد الراعي "عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع الكنيسة المارونية بأبنائها في سوريا"، مشيرا إلى "الأبرشيات المارونية الثلاث فيها، وأهمية المحافظة على التنوع والعيش المشترك في المنطقة".



وفي ختام اللقاء، وجّه القائم بالأعمال السوري دعوة إلى البطريرك الراعي لزيارة سوريا، مؤكدا "استعداده لمواصلة التواصل والتعاون مع الصرح البطريركي في القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وتمنى الراعي له "التوفيق في مهمته الديبلوماسية، لما فيه خير لبنان وسوريا وشعبيهما".