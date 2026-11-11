قوى الامن: توقيف اثنين سرقا 3 تعاونيات في الحازمية والأشرفية ويسوع الملك

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف المتورّطين فيها ولا سيّما جرائم السّرقة، وبناءً على اتّصال هاتفي ورد إلى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من غرفة عمليّات قيادة منطقة جبل لبنان حول قيام شخصَين بالسّرقة من داخل إحدى التعاونيات المعروفة في محلّة الحازميّة، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيف المشتبه فيهما، وتبيّن أنهما يُدعيان:



– ج. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)



– ر. ح. (مواليد عام 1997، لبنانيّة)



كما تبيّن أنّهما من أصحاب السوابق بالجرم ذاته، وضُبطت بحوزتهما سيارة من نوع «هوندا سيفيك»، لون أزرق، تبيّن أنّ لوحات تسجيلها مزوّرة.



وباستماعهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ عملية السرقة من داخل التعاونية المذكورة، إضافةً إلى السرقة من داخل فرعَيها في الأشرفية ويسوع الملك.



سُلّم الموقوفان والسيّارة إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".