خلال جلسة مجلس النواب: سامي الجميل يتطرق الى كلام رئيس البرلمان الإيراني ويطالب بري بالرد... والأخير: "نحن أحرار"

أثار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في في مطلع الجلسة العامة لمجلس النواب، كلام رئيس البرلمان الإيراني لجهة أن إيران ولبنان جبهة واحدة في السلم وفي الحرب، مطالبا رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرد على هذا الكلام والقول إننا أحرار ولا أحد يجرنا على الحرب.



فردّ الرئيس بري، قائلا: "نحن أحرار".



ولاقى هذا الجواب تصفيقا من النواب.