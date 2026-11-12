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وزير الثقافة غادر إلى كمبوديا ممثلاً الرئيس عون في القمة الـ20 للفرنكوفونية

أخبار لبنان
2026-11-12 | 07:19
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وزير الثقافة غادر إلى كمبوديا ممثلاً الرئيس عون في القمة الـ20 للفرنكوفونية
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وزير الثقافة غادر إلى كمبوديا ممثلاً الرئيس عون في القمة الـ20 للفرنكوفونية

غادر وزير الثقافة غسان سلامة بيروت ظهر اليوم متوجهاً إلى كمبوديا على رأس وفد رسمي، ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، للمشاركة في القمة الـ20 للفرنكوفونية التي ستنعقد  في العاصمة "بنوم بنه". كما سيشارك سلامة في المؤتمر الوزاري الـ48 للفرنكوفونية، الذي  سينظم على هامش أعمال القمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 من الشهر الحالي.

أخبار لبنان

غسان سلامة

كمبوديا

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