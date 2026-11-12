أ.ف.ب عن مصدر قضائي: لبنان يطلب من سوريا تسليم شخصين يشتبه بتورطهما في قتل نائب عراقي سابق

حددت السلطات اللبنانية هوية شخصين سوريين يشتبه بضلوعهما في جريمة قتل نائب عراقي سابق في بيروت، وطلبت من دمشق توقيفهما وتسليمهما، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس الخميس.



وعُثر على أحمد العلواني ميتا خنقا في شقة بالعاصمة اللبنانية مساء الاثنين.



وقال مصدر قضائي لبناني إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكّنت من "تحديد هوية شخصين سوريين متورطين في الجريمة، فرّا إلى سوريا".



وأضاف أن "السلطات اللبنانية طلبت من الجانب السوري توقيف هذين الشخصين وتسليمهما" للتحقيق معهما، مشيرا الى أن "دوافع الجريمة لم تكشف حتى الآن".



وكانت التحقيقات الأولية بيّنت تورط ثلاثة أشخاص بينهم لبناني سبق توقيفه.