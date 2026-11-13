الحجار في زيارة إلى مقر قوى الأمن الداخلي لمتابعة الوضع الأمني والاطلاع على سير التحقيقات في شعبة المعلومات

يقوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بزيارة إلى المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث يعقد اجتماعا في هذه الأثناء، مع المدير العام اللواء رائد عبد الله وقادة الوحدات، في إطار متابعة الوضع الأمني والاطلاع على الإجراءات والتدابير التي تنفذها المديرية العامة في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية.



على أن يتفقد الوزير الحجار شعبة المعلومات، للاطلاع على سير التحقيقات والجهود المبذولة في ملاحقة مرتكبي الجرائم وكشف ملابساتها، ومتابعة الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.