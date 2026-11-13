جابر: نأمل إقرار قانون الفجوة المالية قبل شهر آذار

أكّد وزير المال ياسين جابر أنّ بيان من صندوق النقد سيصدر اليوم، متمنيًا توقيع اتفاق، في الفترة المقبلة مع الصندوق.



ولفت إلى وجود تقدم في اجتماعات صندوق النقد.



وكشف التوافق على ان يكون هناك لجنة مصغرة تتابع الصيغ والمستجدات.



وقال وزير المال: "هدفنا الأول إعادة تفعيل العمل المصرفي في لبنان، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، على أن نبدأ بملف إعادة أموال المودعين، حيث ستتمكن الغالبية الساحقة منهم، أي نحو 90%، من استعادة أموالها خلال المرحلة الأولى".



وقال وزير الاقتصاد عامر البساط، من جهته: "ناقشنا التفاصيل التقنية واللجنة المصغّرة ستعمل على التفاصيل لنقدم للبرلمان مسودة القانون ما قبل نهاية العام الحاليّ".