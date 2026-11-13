جولة لنجل الرئيس التركي في طرابلس واستقبال رسمي وشعبي في المسجد المنصوري الكبير

أكد نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، من طرابلس، أن "تركيا لن تسمح أبداً بأن يُترك لبنان بلا سند أو حل"، داعياً إلى "لبنان موحّد من الداخل" وإلى روابط أخوّة متينة بين لبنان وسوريا وتركيا.



وقال أردوغان، في لقاء موسّع في بهو المسجد المنصوري الكبير بدعوة من دار الإفتاء، إن تركيا "باتت أقوى ولديها إرادة حاسمة لدعم الاستقرار والنمو في المنطقة"، معتبراً أن أمن هذه "الجغرافيا" من أمن بلاده، وأن أنقرة "ستظل قوة بنّاءة" لدى جيرانها.



وكشف أن الرئيس رجب طيب أردوغان بادر إلى التواصل مع الإدارة اللبنانية الجديدة فور تسلّمها مهامها، مجدداً "الدعم المستمر والدائم للبنان"، وأعرب عن أمله بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبعودة حركة النقل البري والسكك الحديدية بين البلدين.



وانتقد التوجّه نحو الغرب، قائلاً إن تركيا "لم تجنِ منه سوى المعاملة المزدوجة"، ورسمت "مسارها المستقل".



وكان أردوغان استهل جولته من ساحة عبد الناصر حيث تفقّد "ساعة السلطان عبد الحميد"، وجال في الأسواق القديمة، وزار سلام السباعي إحدى حفيدات السلطان عبد الحميد، قبل أن يستقبله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورئيس البلدية عبد الحميد كريمة، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري والفنان ماهر زين. واختُتم اللقاء بتبادل الدروع، ثم أدّى صلاة الجمعة في المسجد.