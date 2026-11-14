زيدان: أموال بلدية بيروت وحقوق العاملين فيها ليست مادة للمزايدات

أعلن رئيس المجلس البلدي لبلدية بيروت ابراهيم زيدان أن "أكثر من 9 ملايين دولار للطبابة أقرّها المجلس البلدي، أي خمسة أضعاف السنوات السابقة، مع زيادة المستشفيات المتعاقدة ومراكز المختبرات أربعة أضعاف، وتوسيع التغطية للأدوية والنظر والأسنان"، مشددا على ان الحقوق لا تُنتزع بالفوضى والاعتداء.



واعتبر في مؤتمر صحافي أن "المشكلة اليوم ليست في الاعتمادات، بل في آليات التنفيذ والصرف والخلل الإداري المتراكم. والمطلوب معالجة هذا الخلل ومحاسبة المقصّر".



وقال: "نحن مع حقوق كل موظف وعنصر، ولا نقبل أي ظلم أو تقصير. لكننا لن نقبل بالاعتداء على مؤسسة عامة أو فرض المطالب بالقوة".



وشدد زيدان على أن "بيروت ليست ملكاً لأحد، والمجلس ليس ملكاً لأحد، وأموال البلدية وحقوق العاملين فيها ليست مادة للمزايدات. نحن مؤتمنون على حقوق الموظفين والمال العام معاً، ولن نتنازل عن أيٍّ منهما".