الرئيس سلام وصل إلى الدوحة يرافقه الوزير الصدي

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي، حيث كان في استقباله في المطار وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، وسفير لبنان لدى دولة قطر بلال قبلان.







ومن المقرر أن يعقد الرئيس سلام اجتماعاً بعد ظهر اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في حضور وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، لاستكمال المباحثات بشأن التعاون اللبناني–القطري في قطاع الكهرباء، ولا سيما المشاريع المطروحة لتطوير إنتاج الكهرباء في لبنان، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة ومحطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، والتفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة عشرين عاماً، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.