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جمعية المطوّرين العقاريين تطالب بتقسيط رسوم البناء ومكننة المعاملات وتنظيم القطاع لتحفيز نشاطه
أخبار لبنان
2026-11-16 | 06:52
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جمعية المطوّرين العقاريين تطالب بتقسيط رسوم البناء ومكننة المعاملات وتنظيم القطاع لتحفيز نشاطه
طالبت جمعية المطوّرين العقاريين في لبنان بتقسيط كلفة تراخيص البناء والرسوم المرتبطة بها، وبمكننة المعاملات العقارية في البلديات والمالية، وبوضع هيكلية تنظيمية جديدة للقطاع تضبط السوق وتلجم المضاربات غير المشروعة والممارسات الاحتيالية.
جاءت المطالب في ختام اجتماع عقدته الجمعية برئاسة محمد أبو درويش في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حضره نائبة الرئيس ميراي القراب أبي نصر، أمين السر مسعد فارس، والأعضاء علي عبد اللطيف وجورج موسى ورانيا أخرس وحسن قرنفل.
ورسم أبو درويش صورة قاتمة لواقع القطاع، محمّلاً الانهيار المالي وغياب التمويل المصرفي مسؤولية تراجع النشاط العقاري وتآكل قدرة شركات التطوير على الاستمرار. ودعا إلى إجراءات عملية وعاجلة، ولو بالحدّ الأدنى، تتيح للمطوّرين استئناف أعمالهم وتحمي فرص العمل التي يوفّرها القطاع.
ورأى المجتمعون أن تقسيط الرسوم يحرّر جزءاً من السيولة اللازمة للمباشرة بالبناء ويخفّف الأعباء التمويلية، فيما تختصر المكننة زمن إنجاز المعاملات. وشدّدوا على أن الهيكلية التنظيمية الجديدة تصون حقوق المشترين وتعزّز الشفافية والثقة بالسوق.
ولفت المجتمعون إلى الدور الحيوي للقطاع العقاري في الاقتصاد الوطني وارتباطه المباشر بعشرات القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مطالبين بالإسراع في معالجة هذه الملفات.
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