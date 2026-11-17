أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، تحقيق وفر مالي للخزينة العامة تجاوز 6.4 ملايين دولار، نتيجة مراجعة دقيقة لنتائج المناقصات العمومية المتعلقة بـ25 مشروعاً لتأهيل وصيانة الطرق، أُجريت وفقاً لأحكام قانون الشراء العام".

وأوضحت أن هذه المراجعة جاءت "في إطار حرص الوزارة على حماية المال العام وضمان اعتدال الأسعار، والتصدي لأية تفاهمات أو تواطؤ بين بعض المشاركين في المناقصات، بما قد يؤثر في المنافسة الفعلية والأسعار المقدّمة".

ولفتت الوزارة الى أنه "لهذه الغاية، عمدت إلى اعتماد آلية موحدة لتدقيق الأسعار وإعادة احتساب الحسومات وتصويب أسعار بعض المواد الأساسية، ما أدّى إلى خفض القيمة الإجمالية للمشاريع الخمسة والعشرين محقّقةً وفراً تجاوز 6.4 ملايين دولار، أي ما يقارب 7.7% من القيمة الأصلية".

وأكدت الوزارة "مواصلة اعتماد الإجراءات التي تعزّز الشفافية والمنافسة الفعلية وتصون حقوق الخزينة العامة".