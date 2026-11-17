اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "سلاح حزب الله لم يعد يستخدم لحماية لبنان"، وتوجه الى الحزب قائلا: "انتم لبنانيون وجزء من الدولة سلموا سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزية قوية تتكفل بحماية أبنائها في الداخل والخارج".

وشدد الرئيس عون، في مقابلة مع قناة "دجلة" العراقية، على أن "القضاء اللبناني يقوم بعمله لكن لا نستطيع الاستمرار في دولة فيها سلاحان وقراران".

وأكد أنه يحاول تحقّيق ”النسبة الأكبر ممّا ورد في خطاب القسم، ومن حقّ الشعب اللبناني أن يطالب بأكثر من ذلك".

وقال: "اتخذنا قراراً بحصر السلاح، وأي شحنة أسلحة تابعة لحزب الله أو غيره تقوم الأجهزة الأمنية بمصادرتها".