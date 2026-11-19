نظّمت BERYTECH ، بالتعاون مع مملكة هولندا،، فعالية Pitch. Connect. Invest. على واجهة بيروت البحرية، بمشاركة حشد من روّاد الأعمال والمستثمرين والفاعلين في منظومة ريادة الأعمال، بهدف تسليط الضوء على الشركات الناشئة الواعدة، واستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف مكوّنات هذا القطاع.

وشدّد رئيس مجلس إدارة BERYTECH مارون شماس على أهمية بناء جسر فعّال يربط بين روّاد الأعمال والمستثمرين في لبنان والمنطقة، ويتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة منتقاة من المشاريع الريادية الجاهزة للاستثمار.

وأشار إلى أنّ لبنان لم يفتقر يومًا إلى المواهب والأفكار والطموح، بل إلى رأس المال والفرص والثقة الجماعية، معتبرًا أنّ تطوير منظومة ريادة الأعمال يتطلّب تضافر جهود مختلف الجهات، بحيث تتولّى الجامعات احتضان الأفكار، وتعمل مؤسسات دعم الأعمال، على تطويرها، فيما يوفّر القطاع العام البيئة الملائمة، ويساهم القطاع الخاص بالاستثمار والخبرة والوصول إلى العملاء والأسواق الجديدة.

وفي سياق متصل، أعلن شماس إطلاق مبادرة ثانية تتمثّل في إنشاء منصّة تربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين، بما يسهّل وصول المشاريع الريادية إلى فرص التمويل والاستثمار، ويعزّز التواصل بين أصحاب الأفكار والمستثمرين.

وإعتبر وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ كمال شحادة أنّ المبادرة، التي أطلقتها "جائزة مارون شماس للتميّز" تشكّل خطوة نوعية نحو تطوير قطاع صناعي جديد في لبنان، يقوم على الاستثمار في الابتكار في مجالات التكنولوجيا الأمنية والدفاعية.

وأوضح أنّ هذا التوجّه من شأنه تعزيز القدرات التنافسية والإنتاجية والخدماتية للبنان، على أن تبدأ نتائجه بالظهور خلال الأشهر المقبلة بما يعود بالفائدة على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنيّة.

وأكّد سفير مملكة هولندا فرانك مولن أنّ دعم ريادة الأعمال في لبنان يشكّل استثمارًا في مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أنّ لبنان يمتلك قاعدة راسخة من الطاقات الريادية.

ولفت إلى أنّ نجاح روّاد الأعمال لا يتحقّق بجهود فردية فحسب، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين القدرة التمويلية للمستثمرين، وخبرات القطاع الخاص، ومعرفة الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير، وتجربة مؤسسات دعم الأعمال، إلى جانب الدور الذي يؤديه القطاع العام في توفير البيئة الحاضنة.